Güzide Mertcan kaç yaşında mesleği ne Masterchef Güzide eşi kimdir?
Masterchef Türkiye TV8 ekranlarında heyecan dolu bölümleri ve ilginç 14 yarışmacısı bile başladı. 14 yarışmacından biri de asıl mesleği estetikyenlik Güzide Mertcan oldu. İddialı yemekleri ile dikkat çeken Güzide Mertcan kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Güzide Mertcan'ın eşi ve 3 çocuğu kimdir?
Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de Güzide Mertcan oldu. Peki Güzide Mertcan kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Güzide Mertcan'ın eşi ve dünya tatlısı 3 çocuğu kimdir?
111
Masterchef Türkiye'nin daha ilk bölümden en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan oldu. 3 juriden de geçer not alan Güzide Mertcan, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor.
211
Sosyal medya hesabında da hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Güzide Mertcan'ın mesleği ise estetisyenlik.
311
Mutlu bir evliliği ve aile yaşamı olduğu göze çarpan Güzide Mertcan'ın mutlu bir evliliği ve 3 tane dünya tatlısı çocuğu var.
411