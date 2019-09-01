Güzide Mertcan kaç yaşında mesleği ne Masterchef Güzide eşi kimdir?

Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de Güzide Mertcan oldu. Peki Güzide Mertcan kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Güzide Mertcan'ın eşi ve dünya tatlısı 3 çocuğu kimdir?