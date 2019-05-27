Güzellik kraliçesi kendini çamura buladı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Güzellik kraliçesi kendini çamura buladı

UKRAYNA 2017 güzellik kraliçesi Anastasiia Lenna, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Sultaniye Kaplıcaları'nda çamur banyosu yaptı.

Güzellik kraliçesi kendini çamura buladı - Sayfa 1

İstanbul'da yaşayan Ukrayna güzellik kraliçesi Anastasiia Lenna, yakın arkadaşı Serkan Olgun'un davetlisi olarak Muğla'nın Dalaman ilçesine geldi. Çevreyi gezip Dalyan Kral Mezarları'nı gören ünlü top model Lenna'nın sonrası durağı ise Köyceğiz ilçesi oldu. Lenna, Köyceğiz'deki Sultaniye Kaplıcaları'nda çamur banyosu yaptı. 

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Güzellik kraliçesi kendini çamura buladı - Sayfa 2

Şifalı olduğuna inanılan çamura bulanmış halde güneşlenen Lenna, Türkiye'yi çok sevdiğini belirtip, "Antalya'da yazlık evim var. Bu bölgeyi çok seviyorum. Ukraynalılar ve Rusların bölgeyi tanımalarını istiyorum. Bu bölgenin tanıtımı için kısa film çalışmalarım var. Daha da çekimlerimiz olacak. Türkiye'yi çok seviyorum. Burası benim ikinci vatanım" dedi.

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Güzellik kraliçesi kendini çamura buladı - Sayfa 3

5 dil bilen Anastasiia Lenna, Türkiye'de daha önce kadına yönelik şiddete karşı yapılan birçok etkinlikte de yer almıştı.

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Güzellik kraliçesi kendini çamura buladı - Sayfa 4
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