Güzellik kraliçesi ABD'de İslami örtünmeyi eleştirdi! Tacı elinden alındı

Güzellik kraliçesi ABD'de İslami örtünmeyi eleştirdi! Tacı elinden alındı

ABD'de muhafazakar kanadın ateşli simalarından biri olan ve 2016 başkanlık seçimlerinde Donald Trump için kampanya yürüten Kathy Zhu isimli model, İslami hicap ve siyahlarla ilgili eleştirel paylaşımları nedeniyle katıldığı güzellik yarışmalarından çıkarıldığını açıkladı.

Güzellik kraliçesi ABD'de İslami örtünmeyi eleştirdi! Tacı elinden alındı - Sayfa 1

20 yaşındaki Kathy Zhu, Miss Michigan 2019 yarışmasında kazandığı tacı ertesi günü kaybederken Miss World America (MWA) yarışmasının da dışında bırakıldı. Michigan eyaleti güzeli ünvanı geri alınan ve Dünya Güzellik Yarışması'na ABD'nin göndereceği temsilcinin belirleneceği yarışmadan ihraç edilen Zhu, siyasi görüşleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığını savundu. 

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Güzellik kraliçesi ABD'de İslami örtünmeyi eleştirdi! Tacı elinden alındı - Sayfa 2

Genç model, organizasyonun bu kararı 'sosyal medya mesajlarının saldırgan, duyarsız, uygunsuz bulunması ve yarışmanın düzenlemelerini ihlal etmesiyle' gerekçelendirdiğini söyledi. 

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Güzellik kraliçesi ABD'de İslami örtünmeyi eleştirdi! Tacı elinden alındı - Sayfa 3

MWA, Miss Michigan ünvanı yazılı kuşağı ve tacı taktığı fotoğrafları dahil Zhu ile ilgili her türlü ifadeyi sosyal medya platformlarından kaldırdı. Genç modelin MWA'dan dışlanmasına neden olan tweetlerden biri 2018'den.

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Güzellik kraliçesi ABD'de İslami örtünmeyi eleştirdi! Tacı elinden alındı - Sayfa 4

1 Şubat'taki Dünya Hicap Günü'nde okuduğu üniversitede 'hicap dene' standı açılmasını eleştiren Zhu, şu eleştiriyi getirmiş: "Yani şimdi bana diyorsunuz ki, bu artık dini bir şey değildir, sadece bir moda aksesuarıdır? Yoksa sadece kadınların İslam'ın altında ezilmeye alışmalarını sağlamaya mı çalışıyorsunuz" 

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