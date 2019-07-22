Güzellik kraliçesi ABD'de İslami örtünmeyi eleştirdi! Tacı elinden alındı

1 Şubat'taki Dünya Hicap Günü'nde okuduğu üniversitede 'hicap dene' standı açılmasını eleştiren Zhu, şu eleştiriyi getirmiş: "Yani şimdi bana diyorsunuz ki, bu artık dini bir şey değildir, sadece bir moda aksesuarıdır? Yoksa sadece kadınların İslam'ın altında ezilmeye alışmalarını sağlamaya mı çalışıyorsunuz"