Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli kendisiyle ilgili bakın neler anlattı

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan 50 yaşındaki şarkıcı, "Spor yapmaya 20’li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates... Hatta pilates hocalık sertifikam da var. Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar. Haftada 2-3 günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim