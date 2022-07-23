Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli kendisiyle ilgili bakın neler anlattı
Haber spikerliği kariyerine önce oyunculuğu sonrasında şarkıcılığı ekleyen Defne Samyeli güzelliği ile yıllara meydan okuyor. Temmuz 1'inde 50 yaşına basan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla olay olan Samyeli iddialı açıklamalara imza attı. Instagram hesabından yayınladığı mesajda; güzellik sırlarını, spor rutinlerini ve beslenme alışkanlığını anlatan güzel oyuncu " İşimde, ilişkilerimde, sahip olduklarımda ayağıma dolanan bana ait ne varsa temizlemek için çalışıyorum" dedi.
Bir dönemin gözde spikerlerinden olan, sonrasında oyunculuk ve şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli güzelliği ile yıllara meydan okuyor. 1 Temmuz'da 50 yaşına giren Samyeli iddialı açıklamalarda bulunarak " İşimde, ilişkilerimde, sahip olduklarımda ayağıma dolanan bana ait ne varsa temizlemek için çalışıyorum" dedi.
1 Temmuz'da 50'nci yaş gününü kutlayan Defne Samyeli, özel hayatı, fit hali ve güzelliğiyle her daim adından söz ettirmeyi başarıyor. Haber spikerliği kariyerine önce oyunculuğu, daha sonra şarkıcılığı da ekleyen Samyeli, "İşimde, ilişkilerimde, sahip olduklarımda ayağıma dolanan bana ait ne varsa temizlemek için çalışıyorum" dedi.
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve formda görüntüsü ile övgü dolu yorumlar alan Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Şamdan Plus'a birbirinden iddialı pozlar vermiş, 860 binden fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı mesajda; güzellik sırlarını, spor rutinlerini ve beslenme alışkanlığını anlatmıştı.
Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan 50 yaşındaki şarkıcı, "Spor yapmaya 20’li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates... Hatta pilates hocalık sertifikam da var. Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar. Haftada 2-3 günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim