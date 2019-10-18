Güzelliğiyle göz dolduran Cansu Dere makyajsız yakalanınca herkesi şaşırttı

Ferhat ile Şirin ne zaman?

Öte yandan modern bir aşk masalı olarak yeniden tasarlanan Ferhat ile Şirin'in çekimleri İstanbul'da başlayacak. Başrollerinde Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın paylaşacağı dizinin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada oturacak.