Güzel voleybolcu Hande Baladın'ın erkek arkadaşı futbolcuymuş bakın kim çıktı!
Voleybol kariyerine Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde başlayan başarılı sporcu Hande Baladın, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki başarılarıyla sevenlerinin göğsünü kabartmıştı. Yalnızca kariyeriyle değil güzelliğiyle de ön planda olan Baladın'ın özel yaşamı da merak ediliyor. Hande Baladın'ın sevgilisi bakın meğer kimmiş...
Voleybolda hem milli takım hem de Eczacıbaşı Spor Kulübü'ndeki başarılı oyunun yanı sıra duru güzelliğiyle de beğeni toplayan Hande Baladın'ın ünlü futbolcuyla aşk yaşadığı öne sürüldü.
Aslen Kütahyalı olan Hande Baladın, 2014 yılından beri Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde smaçör olarak oynuyor.
Daha önce Galatasaray'da kiralık forma giyen Hande Baladın, Eczacıbaşı Spor Kulübü'ndeki başarılarının yanı sıra, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki performansıyla da göz doldurmuştu.
Saha dışındaki yaşamıyla merak uyandıran Hande Baladın'ın sevgilisinin olup olmadığı merak konusu oldu.