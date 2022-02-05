Gürsel Tekin'in yeni eşi Mehtap Özkan 26 yaş küçük çıktı! Eski karısı kimdir?
Gürsel Tekin, kendisinden 26 yaş küçük spiker Mehtap Özkan'la evlendi. Gürsel Tekin 2021 yılında ikinci eşi Nihan Tekin'den boşanmıştı. Gürsel Tekin'in ilk eşi olan Ayşe Tekin'den 2 çocuğu bulunuyor.
57 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bir törenle evlendi. Gürsel Tekin'in spiker olan yeni eşi Mehtap Özkan 32 yaşında. Gürsel Tekin ile evlilik yaptığı Mehtap Özkan arasında 26 yaş fark bulunuyor. Gürsel Tekin'in bu 3. evliliği oldu. Gürsel Tekin ikinci eşi Nihan Tekin ile geçen yıl boşanmıştı. Bu evlilikten 1 çocukları var. Gürsel Tekin'in ilk eşi Ayşe Tekin'den ise 2 çocuğu bulunuyor. İşte Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük yeni eşi:
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, aile arasında yapılan törenle Mehtap Özkan'la evlendi. Düğün töreni İstanbul'un lüks oteli Çırağan Sarayı'nda dün akşam yapıldı. Gürsel Tekin ile genç eşi arasında 26 yaş fark bulunuyor. Gürsel Tekin'in yeni eşi haber spikerliği yapıyor.
Gürsel Tekin'in yeni eşi Mehtap Özkan kimdir?
Mehtap Özkan 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon ve oyunculuk dersleri aldı. Medya sektöründeki kariyerine Kanal B kanalında staj görmeye başlayarak adımını attı. Stajını tamamladıktan sonra 2014 yılında TV 8'de çalışmaya başladı. Burada sunucu olarak görev yaptı ve bir dönem de radyo programında yer aldı.
Habertürk'ün spikeriydi
Mehtap Özkan TV 8'den ayrıldıktan sonra Beyaz Tv'ye geçiş yaptı. Beyaz Tv'de muhabir olarak görev almanın yanı sıra hava durumu programlarının da sunumunda yer aldı. Halk TV'ye geçtikten sonra hafta sonu haber bültenlerinin ve gece bültenlerinin sunuculuğunu üstlendi. Yaklaşık iki yıl boyunca Halk Tv'de çalıştıktan sonra 2019 yılında HaberTürk kanalına transfer oldu. Mehtap Özkan Eylül 2021'de Habertürk'teki görevinden ayrıldı.