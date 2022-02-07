Gürsel Tekin ve eşi Mehtap Özkan evliliğinde olay iddia 'Eski karısı ile evliyken tanıştılar' Nihan Tekin kimdir
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve yeni eşi spiker Mehtap Özkan'ın sürpriz evliliğiyle ilgili kulislerde bomba iddia! Gürsel Tekin eski eşi Nihan Tekin evli iken mi Mehtap Özkan ile tanıştı?
Kendisinden 26 yaş küçük haber spikeri Mehtap Özkan ile Çırağan sarayı'nda gerçekleşen bir tören ile evlenen Gürsel Tekin günlerdir gündemin ilk sıralarında... Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul vekili Gürsel'in sürpriz evliliğinde en çok konuşulan detay yeni eşi Mehtap Özkan ile arasındaki yaş farkı ve Çırağan Sarayı'nda yaptığı lüks tören iken, sosyal medya kulislerinde dolaşan yeni iddialar bu detayları solladı.
Gürsel Tekin ve yeni eşi Mehtap Özkan hakkında bomba iddia: Ulaş Nazım, Barış ve Gürsel adında üç çocuğu bulunan Gürsel Tekin'in en küçük oğlunun annesi olan eski eşi Nihan Tekin ile evli olduğu süreçte Mehtap Özkan ile tanıştığı ve beraber olduğu iddiası hem magazin hem de gündem kulislerini salladı.
2019'da, Gürsel Tekin evli iken tanıştıkları konuşuluyor: İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ile Mehtap Özkan'ın nerede tanıştıkları da Tekin'in 2019'da sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle birlikte ortaya çıktı.
Aşkları ne zaman başladı: Gürsel Tekin ve haber spikeri Mehtap Özkan'ın dünyaevine girmesinin ardından ikilinin, 2019 yılında Halk TV'de tanıştığı ve o dönem Tekin'in evli olduğu konuşuluyor. Ancak ikilinin aşklarının o tarihte mi yoksa daha sonra mı başladığı ise bilinmiyor.