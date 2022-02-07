Gürsel Tekin ve eşi Mehtap Özkan evliliğinde olay iddia 'Eski karısı ile evliyken tanıştılar' Nihan Tekin kimdir

Gürsel Tekin ve yeni eşi Mehtap Özkan hakkında bomba iddia: Ulaş Nazım, Barış ve Gürsel adında üç çocuğu bulunan Gürsel Tekin'in en küçük oğlunun annesi olan eski eşi Nihan Tekin ile evli olduğu süreçte Mehtap Özkan ile tanıştığı ve beraber olduğu iddiası hem magazin hem de gündem kulislerini salladı.