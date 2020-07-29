Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor! Nikah törenindeki detaylara bakın

Barış Arduç ve sevgilisi Gupse Özay, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de görüntülendi. 6 yıldır birlikte olan çift, magazin gündeminde yer almayı pek sevmese de attıkları her adım yakından takip ediliyor. Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç evlenmeye hazırlanıyor. Çift İzmir Çeşme'de nikah masasına oturacak. İkilinin düğünü ise bakın ne zaman olacak.