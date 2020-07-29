Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor! Nikah törenindeki detaylara bakın
6 Yıldır aşk yaşayan Gupse Özay-Barış Arduç çifti, İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.
Barış Arduç ve sevgilisi Gupse Özay, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de görüntülendi. 6 yıldır birlikte olan çift, magazin gündeminde yer almayı pek sevmese de attıkları her adım yakından takip ediliyor. Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ve Barış Arduç evlenmeye hazırlanıyor. Çift İzmir Çeşme'de nikah masasına oturacak. İkilinin düğünü ise bakın ne zaman olacak.
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Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Altı yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, evlilik kararı aldı.
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İkili, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.
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Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi olacağı öğrenildi.
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