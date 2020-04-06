Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 7 basit öneri!
Bu basit ama etkili püf noktalarını bilmek hayatını kolaylaştıracak.İşte öğrendiğinizde çok şaşıracağınız 7 etkili bakım tüyosu...
Kas ağrıları için zencefil
Zencefil çok güçlü tıbbi bir bitkidir. Yüzyıllardır kullanılır, sindirime yardımcı olur ve eklem iltihabının ağrılarına iyi gelir. Peki sırrı ne? İçeriğindeki gingerol maddesi. Ağrıların tedavisinde o kadar çok kullanılmıştır ki birçok çalışma eklem iltihabı için zencefil önerir.
Sivrisinek ısırıkları için roll-on!
Bakım tüyoları arasında en ilginç olanı! Biliyorsunuz ki sivrisineklerin ısırdığı bölgeler oldukça fazla kaşınabiliyor. Eğer bu can sıkıcı kaşıntı hissinden kurtulmak istiyorsanız o bölgeye roll-on sürebilirsiniz.
Mat bir makyaj için yüzünüzü soğuk suya batırın
Makyajınızın daha sağlıklı görünmesini sağlamak ve mat bir görünüm elde etmek için yapılan bu uygulama oldukça ilginç. Yüzünüzü sokabileceğiniz cam bir kaseye soğuk su doldurun, yüz makyajınızı tamamlandıktan sonra yüzünüzü suya batırıp 15 ile 30 saniye arası bekleyin. Bu işlemi göz makyajı yapmadan uygulamanız gerekmektedir. Daha kadifemsi pürüzsüz bir ton elde edeceksiniz.
Yanık izleri için karbonat!
Eğer istemediğiniz güneş yanıklarınız varsa karbonatı içme suyuyla karıştırabilir, tıpkı bir peeling gibi o bölgeye uygulayabilirsiniz. Bu yöntem, renk eşitsizliklerini azaltacaktır.