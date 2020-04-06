Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 7 basit öneri!

Mat bir makyaj için yüzünüzü soğuk suya batırın

Makyajınızın daha sağlıklı görünmesini sağlamak ve mat bir görünüm elde etmek için yapılan bu uygulama oldukça ilginç. Yüzünüzü sokabileceğiniz cam bir kaseye soğuk su doldurun, yüz makyajınızı tamamlandıktan sonra yüzünüzü suya batırıp 15 ile 30 saniye arası bekleyin. Bu işlemi göz makyajı yapmadan uygulamanız gerekmektedir. Daha kadifemsi pürüzsüz bir ton elde edeceksiniz.

