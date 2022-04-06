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Günlerce sokak sokak gezdi 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu

İhlas Haber Ajansı
Günlerce sokak sokak gezdi 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu

Ukrayna’nın Bucha kentinde sokak sokak gezerek babasını arayan bir kişi, babasının cansız bedenini yol kenarında buldu.

Günlerce sokak sokak gezdi 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 42. gününde devam ediyor. Bucha kentinde yaşanan ağır çatışmaların ardından mermilerin ve bombaların hedefi olan sivillerin cansız bedenleri yollarda ve araçların içinde bulundu. 

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Günlerce sokak sokak gezdi 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu

Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerinin birçoğu ekipler tarafından toplansa da Bucha sokaklarında halen benzer görüntüler hakim. 

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Günlerce sokak sokak gezdi 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu

Yakınlarından haber alamayan birçok kişi, sokak sokak gezerek yakınlarından bir iz arıyor. O kişilerden biri olan Konstantin, babasınıncansız bedenini yol kenarında buldu. 

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Günlerce sokak sokak gezdi 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu

Babasının başucunda bekleyen Konstantin kentteki acı duruma değinerek, “Merhaba benim adım Konstantin. Babamın cansız bedenini görüyorsunuz, adı Leontiy’di. Bizler, 22 Nisan'da cenaze törenine gideceğiz. Babam 82 yaşındaydı. İnsanlarımız için 5 gündür bir trajedi var” ifadelerini kullandı.

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