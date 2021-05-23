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Günler sonra kameralara yakalandı! Bill Gates'in ilginç mesajı şaşırttı

Günler sonra kameralara yakalandı! Bill Gates'in ilginç mesajı şaşırttı

Boşanma kararıyla gündemde olan Bill Gates, günler sonra ortaya çıktı.

Günler sonra kameralara yakalandı! Bill Gates'in ilginç mesajı şaşırttı

ABD'li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56) boşanmaya hazırlanıyor. Boşanma kararı sonrası pek çok skandal haberi ile gündeme gelen Gates, ilk defa kameralara yakalandı.

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Günler sonra kameralara yakalandı! Bill Gates'in ilginç mesajı şaşırttı

Kızı Phoebe ve erkek arkadaşı ile New York, Manhattan'da bulunan bir mekanda yemek yiyen Gates, konuşmasa da oldukça ilginç bir mesaj verdi.

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Günler sonra kameralara yakalandı! Bill Gates'in ilginç mesajı şaşırttı

Gates'in evlilik yüzüğünü hala çıkarmadığı görüldü. Bu 'boşanmak isteyen taraf Bill Gates değil' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Günler sonra kameralara yakalandı! Bill Gates'in ilginç mesajı şaşırttı

Bill ve Melinda, 27 yıllık evliliklerine son verme kararı almıştı. Açıklama ise Bill Gates'ten gelmişti.

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