Günler sonra kameralara yakalandı! Bill Gates'in ilginç mesajı şaşırttı
Boşanma kararıyla gündemde olan Bill Gates, günler sonra ortaya çıktı.
ABD'li milyarder Bill Gates (65) ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates (56) boşanmaya hazırlanıyor. Boşanma kararı sonrası pek çok skandal haberi ile gündeme gelen Gates, ilk defa kameralara yakalandı.
Kızı Phoebe ve erkek arkadaşı ile New York, Manhattan'da bulunan bir mekanda yemek yiyen Gates, konuşmasa da oldukça ilginç bir mesaj verdi.
Gates'in evlilik yüzüğünü hala çıkarmadığı görüldü. Bu 'boşanmak isteyen taraf Bill Gates değil' yorumlarının yapılmasına neden oldu.
Bill ve Melinda, 27 yıllık evliliklerine son verme kararı almıştı. Açıklama ise Bill Gates'ten gelmişti.