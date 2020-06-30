Güney Kutbu'nun Dünya’nın geri kalanından üç kat daha hızlı ısındığı öğrenildi

Yeni Zelanda’da yer alan Wellington Üniversitesi’nden araştırmacılar, Güney Kutbu’nun sera gazı artışları ve tropikal okyanuslardaki sıcaklık değişimleri nedeniyle son 30 yıldır dünyanın geri kalanından üç kat daha hızlı ısındığını ortaya koydu. Antarktika'nın sıcaklığı mevsime ve bölgeye göre büyük ölçüde değişiyor, bu nedenle daha önceki yapılan çalışmalarda kıtanın ısınmasına rağmen Güney Kutbu’nun etkilenmediği düşünülüyordu.