Güney Kutbu'nun Dünya’nın geri kalanından üç kat daha hızlı ısındığı öğrenildi
Yeni Zelanda’da yapılan bir araştırmada, Güney Kutbu’nun geri kalanından üç kat daha hızlı ısındığı ortaya konuldu.
Yeni Zelanda’da yer alan Wellington Üniversitesi’nden araştırmacılar, Güney Kutbu’nun sera gazı artışları ve tropikal okyanuslardaki sıcaklık değişimleri nedeniyle son 30 yıldır dünyanın geri kalanından üç kat daha hızlı ısındığını ortaya koydu. Antarktika'nın sıcaklığı mevsime ve bölgeye göre büyük ölçüde değişiyor, bu nedenle daha önceki yapılan çalışmalarda kıtanın ısınmasına rağmen Güney Kutbu’nun etkilenmediği düşünülüyordu.
Çalışmanın baş yazarı Kyle Clem, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu da küresel ısınmanın gerçekten küresel olduğunu ve uzak yerlere doğru yol aldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Bilim insanları, 60 yıllık hava durumu verilerini analiz ettiler ve hızlandırılmış ısınmaya neyin neden olduğunu göstermek için bilgisayar modellemesi kullandılar.
Uzmanlar, Batı Pasifik'teki daha yüksek okyanus sıcaklıklarının onlarca yıldır Güney Atlantik'teki Weddell Denizi üzerindeki atmosfer basıncını düşürdüğünü keşfetti.