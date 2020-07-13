Güney Kore’de her üç koronavirüs hastasından biri remdesivir ilacıyla iyileşti

Kore Hastalık Kontol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada; çeşitli hastanelerde bulunan 27 hastaya remdesivir verildiği ve 9’unun durumun da iyileşme sağlandığı belirtildi ancak hastaların 15’inin durumunda bir değişiklik olmadığı 3’ünün ise daha kötüye gittiği belirtildi.