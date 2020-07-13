Güney Kore’de her üç koronavirüs hastasından biri remdesivir ilacıyla iyileşti
Güney Koreli sağlık otoriteleri, durumu ağır olan her üç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasından birinin remdesivir ilacı ile ilerleme kaydettiğini açıkladı.
Güney Kore’de her üç ciddi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasından birinin ABD’li Glead Sciences tarafından üretilen remdesivir ilacı sayesinde durumlarında ilerleme görüldüğü açıklandı.
Kore Hastalık Kontol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada; çeşitli hastanelerde bulunan 27 hastaya remdesivir verildiği ve 9’unun durumun da iyileşme sağlandığı belirtildi ancak hastaların 15’inin durumunda bir değişiklik olmadığı 3’ünün ise daha kötüye gittiği belirtildi.
Bununla birlikte; ülkenin sağlık otoriteleri iyileşme etki eden faktörlerde remdesivirin etkisinin kanıtlanabilmesi için hastaların durumu ya da diğer tedaviler gibi değişkenlere dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını açıkladı.
Remdesivir, dexamethasone (deksametazon) ile birlikte henüz bir aşının bulunamadığı koronavirüse karşı etkisi kanıtlanan ilaçların başını çekiyor; daha önce ABD’de ilaçla ilgili yapılan klinik çalışmalarda Kovid-19 hastalarının oksijen desteğine ihtiyacı azalttığı ve hastanede kalma süresini kısaltmaya yardımcı olduğu görüldü.