Güneşli fragman bitti asıl şimdi başlıyor! Önce fırtına yağmur sonra kar geliyor!

Hava bugün nasıl olacak sorusu pazar günü planlarını netleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde. Cumartesi yurt genelinde yazdan kalma bir gün yaşanmıştı. Özellikle İstanbul'da vatandaşlar bu yazdan kalma günün tadını doyasıya çıkardı. Peki bu havalar böyle devam edecek mi, güneş daha kaç gü sıcak yüzünü gösterecek? İşte en son meteoroloji hava durumu tahmini...