Güneşli fragman bitti asıl şimdi başlıyor! Önce fırtına yağmur sonra kar geliyor!
İSTANBUL başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir'de hava nasıl olacak sorusunun cevabı meteorolojiden verdi. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyrediyordu fakat bugün beklenen o uyarı geldi. Önce fırtına ve yağmur sonra da kar geliyor... İşte bölgelerde 5 günlük hava durumu tahmini.
Hava bugün nasıl olacak sorusu pazar günü planlarını netleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde. Cumartesi yurt genelinde yazdan kalma bir gün yaşanmıştı. Özellikle İstanbul'da vatandaşlar bu yazdan kalma günün tadını doyasıya çıkardı. Peki bu havalar böyle devam edecek mi, güneş daha kaç gü sıcak yüzünü gösterecek? İşte en son meteoroloji hava durumu tahmini...
Uyarılar peş peşe geldi
Meteoroloji Genel Müdürüğü uyarıları peş peşe verdi. Yapılan değerlendirmelere göre bugün yani 6 Kasım Pazar günü Zonguldak ile Sinop arasını kapsayan Batı Karadeniz’de, deniz üzerinde fırtına bekleniyor.
Fırtına geliyor
Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz’de Zonguldak-Sinop arasında rüzgarın 6 Kasım sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.