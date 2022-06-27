Güneş gözlüğü seçimi yaparken dikkat! Gözlük seçerken sağlığınızdan olmayın
Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Sibel Malazgirt güneş gözlüğü seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken özellikleri bizlerle paylaştı. Zararlı ışınlardan korunabilmemiz için güneş gözlüğü kullanmanın gerekliliğini anlatan Dr. Sibel Malazgirt güneş ışınlarının ve güneş gözlüğünün özelliklerinin bilinmesi gerektiğini konusuna vurgu yaptı.
Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Sibel Malazgirt, “Güneş gözlüğü seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli özellik, camların UV-A ve UV-B ışınlarını yüzde 100 bloke ediyor olmasıdır” dedi.
Liv Hospital Samsun Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniği'nden Opr. Dr. Sibel Malazgirt, 27 Haziran Dünya Güneş Gözlüğü Günü dolayısıyla güneş ışınları ve güneş gözlükleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Opr. Dr. Sibel Malazgirt, “Göz sağlığını korumak ve güneş ışınlarının zararlı etkilerinden gözlerinizi koruyabilmek için güneş gözlüğü kullanmanız gerekliliği bilincinde olmanız gerekir. Bu konuda en doğru seçimi yapabilmek için güneş ışınlarının ve güneş gözlüklerinin özelliklerini bilerek yaklaşımda bulunmanız doğru olacaktır” diye konuştu.
“UV ışınları çeşitli hastalıklara neden olabilir”
UV ışınlarına dikkat çeken Opr. Dr. Sibel Malazgirt, “Yeryüzüne ulaşan güneş ışığının yüzde 50’si görünür ışık, yüzde 45’i infrared (kızılötesi), geri kalan az bir bölümü de morötesi (UV) ışınımdan oluşur. Gözle görülen ışınıma ışık denir. Ama bugün ışık sözcüğünün tanım kapsamına morötesi ışınım da alınmıştır."
"Morötesi ışınım ise UV-A, UV-B, UV-C bileşenlerinden oluşur. UV-A ve UV-B dünya yüzeyine ulaşan kısımdır. 300 nm’e kadar olan kısmı gözün kornea tabakası tarafından, 300-400 nm arası ise göz merceği tarafından emilir. Özellikle su üzerinde, karda ve kumsaldaki kuvvetli yansımalar ile bu emilim yüzde 80’e kadar artar. Pek çok insan UV ışınlarının ciltte yaptığı hasarın farkında olup, gerekli tedbirleri alırken göz sağlığına olabilecek zararlarını göz ardı etmektedir."