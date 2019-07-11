Gündeme bomba gibi düştü! Bensu Soral ile Hakan Baş boşanıyor mu?
Oyuncu Hande Soral'ın kardeşi Bensu Soral geçtiğimiz yıl iş adamı Hakan Baş ile nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü çiftin evliliği hakkında şok eden bir iddia ortaya atıldı.
2018 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş'ın kıskançlık krizi nedeniyle gergin günler yaşadığı konuluşuyor. Kıskanlık yüzünden çiftin geçtiğimiz günlerde ciddi bir tartışma yaşadığı iddia ediliyor.
Öte yandan Bensu Soral ve Hakan Baş'ın uzun zamandır sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmamaları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Takipçileri yaptıkları yorumlarda çiftin aralarının iyi olmadığını düşünüyor.
Soral, en son 14 Şubat Sevgiler Günü'nde paylaşım yaparken Hakan Baş da 23 Mart'ta eşinin doğum gününü kutlamış.
Kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral’in kardeşi Bensu Soral, geçtiğimiz yıllarda yayınlanan İçerde dizisinde canlandırdığı 'Melek' karakteri ile geniş kitleler tarafından tanındı.