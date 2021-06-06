Günde 20 kamyon geliyor! Avcılar ve Başakşehir'in 'kaçak hafriyat' isyanı
İnşaatçılar kaçak hafriyat dökümü için Avcılar ve Başakşehir'deki 2 mahalleyi hedef seçti. Günde 20 kamyon, mahallelerdeki boş alana kaçak hafriyat dökümü yaparken aralarında zehirli ve kimyasal atıkların da olduğu belirtildi.
Avcılar Tahtakale ve Başakşehir Bahçeşehir Mahalleleri, kaçak hafriyat döküm alanı haline geldi. Mahallelerde yapılan inşaatlardaki atıklar, kimliği belirsiz kişilerce boş alanlara dökülüyor. İki mahalledeki tüm boş alanlar, yapılan hafriyat dökümü nedeniyle inşaat atıkları ile doldu.
Atıkların içinde cam, kum, taş ve farklı türdeki atıklar yer alırken, vatandaşlar mahallelerinin kaçak döküm sahası olarak kullanılmasından rahatsız.
Günde 15-20 kamyon ve kamyonetin kaçak olarak döküm yaptığı iddia edilirken, bırakılan bazı atıkların da kimyasal olduğu öne sürüldü.
3 kişinin kaçak döküm yaptığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.