Gümüşhane'de bu merdivenleri görenler şaştı kaldı! 423 basamak

Çok sayıda merdivenin yer aldığı ve en fazlası 400 basamağın üzerinde olan merdivenin bulunduğu kentte son yıllarda bu merdivenlerin üzerinin kapatılması kullanan vatandaşları yağmur suyu ve kardan korurken özellikle yaşlı ve rahatsızlığı olan vatandaşlar ise buraları kullanmak yerine araç yollarını kullanıyor.