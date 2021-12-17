Gümüşhane'de bu merdivenleri görenler şaştı kaldı! 423 basamak
Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı’nın oluşturduğu derin vadiye kurulan Gümüşhane kent merkezinde vatandaşlar mahalleler arasında yapılan yüzlerce basamak merdivenleri kullanarak ulaşımını kolaylaştırıyor.
Dik yamaçlar arasındaki mahalle ve caddelere vatandaşların daha kolay ve daha kısa sürede ulaşması için yapılan merdivenler vatandaşların işini kolaylaştırırken özellikle başka kentlerden Gümüşhane’ye gelen üniversite öğrencilerini şaşırtıyor.
Çok sayıda merdivenin yer aldığı ve en fazlası 400 basamağın üzerinde olan merdivenin bulunduğu kentte son yıllarda bu merdivenlerin üzerinin kapatılması kullanan vatandaşları yağmur suyu ve kardan korurken özellikle yaşlı ve rahatsızlığı olan vatandaşlar ise buraları kullanmak yerine araç yollarını kullanıyor.
Kente üniversite okumak için gelen ve bu kadar merdivenle ilk defa karşılaşan üniversite öğrencileri ise ilk başlarda merdivenleri çıkarken sürekli mola vermek zorunda kalıyor.
Spor yapmak için merdivenleri kullandığını söyleyen üniversite öğrencisi Sefa Çelik, “Gümüşhane’de öğrenciyim. Benim yurdum biraz yukarıda kalıyor. Bu merdivenler için 550 basamak dediler ama ben bizzat 423 basamak saydım. Gümüşhane dağlık bir bölge olduğu için alçak yerlerde yerleşim yeri bulunmuyor." dedi.