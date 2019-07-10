Gümüşhane'de 145 kişi hastanelik olmuştu! Sebebi belli oldu

6 Temmuz'da başlayan salgınla ilgili araştırma yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgeden numene alıp, klorlama çalışması yaptı. Yetkililer sondaj kuyusunda drenajdan çok daha fazla bakteri çıktığı için salgın yaşandığını açıkladı.