Gümüşhane'de 145 kişi hastanelik olmuştu! Sebebi belli oldu
GÜMÜŞHANE 'de ishal, halsizlik, sancı, bulantı, kusma, baş ağrısı ve terleme şikayetiyle 3 günde 145 kişi hastaneye başvurmuştu. Yetkililer hastalık kaynağının sondaj kuyusu olduğunu açıkladı.
6 Temmuz'da başlayan salgınla ilgili araştırma yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bölgeden numene alıp, klorlama çalışması yaptı. Yetkililer sondaj kuyusunda drenajdan çok daha fazla bakteri çıktığı için salgın yaşandığını açıkladı.
İki kaynaktan beslenen şebeke suyunun 2. kaynağı olan sondaj kuyusundan alınan numune örneklerinde yüksek oranda ekoli ve koliform bakteri rastlanmasının ardından sondaj kuyu suyu kesilerek devre dışı bırakılmıştı.
Daha önce aynı bakterilerin çıktığı drenajdan gelen su depoya verilerek süper klorlamaya tabi tutulup otomatik klorlama cihazının devreye alınmasının ardından kaptaj temizliği ve güvenliği çalışmaları devam ettiriliyor. Ayrıca köy çeşmelerinden içilebilir olanlar ile şebeke suyunun kaynatılıp soğutularak kullanılması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi de sağlandı.
1 kişi yatarak tedavi ediliyor
Bugüne kadar köyden başlıca ishal, halsizlik, sancı, bulantı, kusma, baş ağrısı, terleme şikayetleriyle Gümüşhane Devlet Hastanesine müracaat eden vatandaş sayısı 145'e yükselirken, hastanede bir kişinin yatarak tedavi edildiği, diğer hastaların tedavileri ayaktan düzenlenerek taburcu edildiği bildirildi.