Gülşen'in transparan pantolonuna Hande Yener'den destek: Poposu güzelse giysin
Gülşen'in transparan ve iç çamaşırını tamamen ortada bırakan pantolonuyla sahne almasına sosyal medyadan adeta linç yağdı. Şarkıcı Hande Yener, meslektaşına shaip çıkarak, "Poposu güzelse giysin" dedi.
ALAÇATI konserinde aldığı sahnede giydiği transparan pantolonuyla sosyal medyada adeta linçlenen şarkıcı Gülşen'e mesletaşı Hande Yener'den destek geldi. Çeşme konserinde giydiği transparan pantolonla sosyal medyada gündem olan Gülşen’in ardından Hande Yener de iddialı bir kostümle sahneye çıktı. Gülşen'in transparan ve içini tamamen gösteren pantolonu için "Poposu güzelse giysin ne yapsın" diye konuştu.
Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle konserler ve sahneler başladı. İzmir Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'in transpara pantolonu ve içine giydiği iç çamaşırı magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyanın en konuşulan konusu haline geldi.
Önceki akşam Sortie’de Berksan’la aynı sahneyi paylaşan Hande Yener, Gülşen’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Yener de çok cesur bir kıyafetle konsere çıktı.
"Poposu güzel giyiyor"
“Ben onun fiziğini beğeniyorum. Zaten ‘Sarışınım’ klibinde de öyle giyinmişti, unutuldu. Galiba hatırlattı. Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye’de pek alışıldık bir durum değil.