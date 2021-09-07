Gülşen'in karın kaslarının sırrı 'karın masajı'ymış!
Pandemi kısıtlamalarının ardından sahnelere geri dönen Gülşen ilk sahneye çıktığı günden bu yana fit görünümü ile sosyal medyanın gündeminde... Gülşen'in 'Hiç yemek yemiyor mu' dedirten karın kaslarının sırrı ise belli oldu...
Her yapığıyla olay olan ünlü şarkıcı Gülşen, şimdi de karın kaslarıyla dikkatleri üzerine topladı. Gülşen'in çok beğenilen karın kaslarının sırrı da ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda sahne kıyafetiyle çok konuşulan 45 yaşındaki Gülşen, karın kaslarıyla da dikkat çekiyor. Fit vücuduyla her zaman ön planda olan şarkıcı, karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırıyor.
Karın kaslarını "derin doku" masajına borçlu
Ünlü popçu Gülşen çok konuşulan karın kasılarını "derin doku" masajına borçlu. Düzenli olarak spor yapan ve fit vücuduyla dikkat çeken bir çocuk annesi 45 yaşındaki ünlü popçu Gülşen, karın kasları için haftada iki gün karın masajı yaptırıyor.
Masajın kas gelişimi için faydalı olduğuna dikkat çeken fizyoterapistler, Spor yapanların, eğer bu işi profesyonel düzeye çıkarmak istiyorlarsa masaj yaptırmalarında fayda olduğuna dikkat çekiyor.
Derin doku denilen bu uygulamayla, cildin kas üzerindeki yapışıklığı azalıyor ve kasın daha fazla büyümesine ve gelişmesine olanak sağlıyor.