Gülşen'e gönderme yaptı! ' Bana 'Traktör Mosso' derler' diyen Melek Mosso olay oldu

Mosso "Bazı sanatçı arkadaşlarım soruyor, 'Bu tempoyu nasıl kaldırıyorsun, repertuarı nasıl kaldırabiliyorsun?' diye. Bilen bilir, ben sokak müzisyenliğinden geliyorum, sokakta alıştım. Oradan bu ses gürül gürül çıkıyor” ifadelerini kullandı.