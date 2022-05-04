Gülşen'e gönderme yaptı! ' Bana 'Traktör Mosso' derler' diyen Melek Mosso olay oldu
Bayramın ilk gününde Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı Melek Mosso açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı.
Melek Mosso, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahne aldı. Göğüs ve bacak dekolteli mavi elbisesiyle objektfilerin karşısına çıkan şarkıcı, basın mensuplarının bayramını kutladı.
"Uzun zamandır benim için bayramlar sahnede geçiyor" diyen Mosso, "İnsan ailesiyle geçirdiği o güzel günleri özlemiyor değil” şeklinde konuştu.
Yaz sezonunu çalışarak geçireceğini belirten Mosso, "Biz hiç durmayacağız, şehir şehir gezeceğiz. Ben herkese söylüyorum arkadaşlarım iyi bilir, traktör Mosso. Bu lakabı kendim taktım. " dedi.
Mosso "Bazı sanatçı arkadaşlarım soruyor, 'Bu tempoyu nasıl kaldırıyorsun, repertuarı nasıl kaldırabiliyorsun?' diye. Bilen bilir, ben sokak müzisyenliğinden geliyorum, sokakta alıştım. Oradan bu ses gürül gürül çıkıyor” ifadelerini kullandı.