Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? 'Transparan kostüm evliliği bitirdi' iddiası
Gülşen'in Cahide sahnesinde iç çamaşırlarının üzerine giydiği transparan elbisesinin Ozan Çolakoğlu ile evliliğine mal olduğu, ikilinin boşanma kararı aldığı magazin kulislerini salladı.
Gülşen'in Cahide sahnesinde tercih ettiği şeffaf ve iç çamaşırlarını gösteren cesur kostümü sosyal medyanın da magazinin de gündemine bomba gibi düştü. Gülşen'e hem eleştiri hem destek yağdı. Gülşen'in cesur sahne kostümü gündemi meşgul ederken, TV8 2. Sayfa canlı yayınında ortaya atılan bir iddiada Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'nun evliliğinin çatırdadığı, kostüm krizi nedeniyle boşanmak üzere oldukları iddia edildi.
İddialı sahne kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen, günlerdir magazinin tek konusu... Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar gündeme gelen bir diğer konu ise eşi Ozan Çolakoğlu ile evliliği...
Gülşen-Ozan Çolakoğlu evliliğinde kriz
Son dönemde sahne kıyafetleri ile gündeme gelen Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi.
Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınında, Gülşen'in son dönemde üst üste cesur kostümler seçmesi ve bu kostümlere sosyal medyadan gelen eleştirilerin ardından Ozan Çolakoğlu'nun rahatsız olduğu iddia edildi.