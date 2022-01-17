BIST 2.086
DOLAR 13,45
EURO 15,35
ALTIN 786,50

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? 'Transparan kostüm evliliği bitirdi' iddiası

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? 'Transparan kostüm evliliği bitirdi' iddiası

Gülşen'in Cahide sahnesinde iç çamaşırlarının üzerine giydiği transparan elbisesinin Ozan Çolakoğlu ile evliliğine mal olduğu, ikilinin boşanma kararı aldığı magazin kulislerini salladı.

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? 'Transparan kostüm evliliği bitirdi' iddiası

Gülşen'in Cahide sahnesinde tercih ettiği şeffaf ve iç çamaşırlarını gösteren cesur kostümü sosyal medyanın da magazinin de gündemine bomba gibi düştü. Gülşen'e hem eleştiri hem destek yağdı. Gülşen'in cesur sahne kostümü gündemi meşgul ederken, TV8 2. Sayfa canlı yayınında ortaya atılan bir iddiada Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'nun evliliğinin çatırdadığı, kostüm krizi nedeniyle boşanmak üzere oldukları iddia edildi.

110
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? 'Transparan kostüm evliliği bitirdi' iddiası

İddialı sahne kostümleriyle adından söz ettiren Gülşen, günlerdir magazinin tek konusu... Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar gündeme gelen bir diğer konu ise eşi Ozan Çolakoğlu ile evliliği... 

210
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? 'Transparan kostüm evliliği bitirdi' iddiası

Gülşen-Ozan Çolakoğlu evliliğinde kriz

Son dönemde sahne kıyafetleri ile gündeme gelen Gülşen ile Ozan Çolakoğlu'nun evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi.

310
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? 'Transparan kostüm evliliği bitirdi' iddiası

 Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınında, Gülşen'in son dönemde üst üste cesur kostümler seçmesi ve bu kostümlere sosyal medyadan gelen eleştirilerin ardından Ozan Çolakoğlu'nun rahatsız olduğu iddia edildi.

410