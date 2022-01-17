Gülşen ve Ozan Çolakoğlu boşanıyor mu? 'Transparan kostüm evliliği bitirdi' iddiası

Gülşen'in Cahide sahnesinde tercih ettiği şeffaf ve iç çamaşırlarını gösteren cesur kostümü sosyal medyanın da magazinin de gündemine bomba gibi düştü. Gülşen'e hem eleştiri hem destek yağdı. Gülşen'in cesur sahne kostümü gündemi meşgul ederken, TV8 2. Sayfa canlı yayınında ortaya atılan bir iddiada Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu'nun evliliğinin çatırdadığı, kostüm krizi nedeniyle boşanmak üzere oldukları iddia edildi.