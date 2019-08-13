Gülşen transparan kıyafetiyle konser öncesi şov yaptı! Geceye damga vurdu
Ünlü şarkıcı Gülşen, konser öncesi paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Bikinisinin üzerine giydiği transparan kıyafet ile konser öncesi yaptığı ısınma hareketlerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Gülşen, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. 43 yaşındaki şarkıcı, hem giydiği kıyafetle hem de kuliste yaptığı ısınma hareketiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur sahne kıyafetiyle ısınma hareketleri yaptığı anları yayımlayan Gülşen daha sahne almadan adından söz ettirmeyi başardı.
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Sevenlerini şarkılarıyla doyasıya eğlendiren popçunun, cesur kıyafet seçimi de çok konuşuldu. Bikini üzerine transparan bir kıyafet tercih eden Gülşen, danslarıyla geceye damga vurdu.
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Konsere çıkmadan önce ısınma hareketleri yapan Gülşen, kulis videolarını Instagram hesabından "Sahne öncesi ses açmak kadar vücudu ısıtmak da önemli! Esne esne" notuyla paylaştı.
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