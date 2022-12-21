Gülşen için kritik gün! İkinci kez mahkemeye çıkacak avukatı konuştu: Vazgeçiyorlar

"Eksiklerin giderilmesi bekleniyor"

Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in haberine göre, Emek Emre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadın ve Demokrasi Vakfı ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği’nin de bulunduğu 702 müşteki davayla ilgili, “700 küsur müştekinin ifadesi henüz tamamlanamadı. Duruşmada eksiklerin giderilmesi bekleniyor” bilgisini paylaştı.