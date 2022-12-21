Gülşen için kritik gün! İkinci kez mahkemeye çıkacak avukatı konuştu: Vazgeçiyorlar
Şarkıcı Gülşen, imam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına bugün çıkacak. Şarkıcının avukatı Emek Emre, duruşma öncesinde bazı açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün aylar sonra ilk kez sahneye çıkmıştı. Siyah etek ve gold püskül detaylı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Gülşen'in keyfinin yerinde olduğu görülmüştü. Ünlü şarkıcı için bugün kritik gün... İmam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan Gülşen, ikinci kez hakim karşısına çıkacak.
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’nun, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Gülşen’in avukatı Emek Emre, Gülşen’in savunmasını duyan davacıların şikâyetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.
"Eksiklerin giderilmesi bekleniyor"
Cumhuriyet’ten Rengin Temoçin’in haberine göre, Emek Emre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadın ve Demokrasi Vakfı ve Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği’nin de bulunduğu 702 müşteki davayla ilgili, “700 küsur müştekinin ifadesi henüz tamamlanamadı. Duruşmada eksiklerin giderilmesi bekleniyor” bilgisini paylaştı.