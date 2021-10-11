Gülşen iç çamaşırlarını gösteren transparan elbisesiyle olay oldu!
Gülşen yine olay oldu! Sahneye transparan kıyafetle çıktı... Gülşen transparan elbisesiyle sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
Pandemi kısıtlamalarının yaz başında kaldırılmasıyla konserlerine tam gaz devam eden ünlü şarkıcı Gülşen yine kıyafet tercihiyle gündeme gelmeyi başardı. Gülşen, İzmir'deki konserine transparan bir kıyafetle çıktı. 45 yaşındaki şarkıcı, konserde çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Ünlü şarkıcı, kusursuz fiziği ile adeta göz kamaştırdı.
'Ne giyeceğime ben karar veririm' demişti
Geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle günlerce konuşulan Gülşen, gelen eleştirilere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.
Gülşen bu sözünün ardından her konserinde daha cesur tasarımlar tercih etmeye devam etti. Son olarak İzmir'de sahne alan Gülşen, transparan kıyafetiyle sosyal medyayı salladı!