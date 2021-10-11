Gülşen iç çamaşırlarını gösteren transparan elbisesiyle olay oldu!

'Ne giyeceğime ben karar veririm' demişti

Geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle günlerce konuşulan Gülşen, gelen eleştirilere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.