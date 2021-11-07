Gülşen, Defne Samyeli, Ece Seçkin, Hülya Avşar... Sahnede transparan yarışı

Son günlerde ünlü şarkıcılar sahnede uzun ve gösterişli tuvaletlerin yerini küçük parçalardan oluşan kıyafetler tercih ediyor. Bu akımın en bilinen temzilcisi olan Gülşen, son konserinde yine gösterişten uzak ve bol dekolteli kıyafetiyle nefes keserken, Defne Samyeli de Gülşen'den geri kalmadı. Pantolon ve sütyenden oluşan kıyafetiyle hem sosyal medyayı hem de seyircisini coşturdu. Uzun süredir sahnelerde yer almayan Hülya Avşar derin bacak dekoltesi ile hem beğenildi hem eleştirildi. Ünlü popçu Ece Seçkin ise süper minisiyle yürek hoplattı. İşte sahnede dekolte ve transparan yarışından olay kareler...