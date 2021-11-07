Gülşen, Defne Samyeli, Ece Seçkin, Hülya Avşar... Sahnede transparan yarışı
Sahnede transparan ve dekolte yarışı! Gülşen, Defne Samyeli, ece Seçkin ve uzun süredir sahnelerden geri duran Hülya Avşar dekoltede adeta birbiriyle yarıştılar. Ünlü şarkıcılar iddialı tarzıyla dikkat çekti.
Son günlerde ünlü şarkıcılar sahnede uzun ve gösterişli tuvaletlerin yerini küçük parçalardan oluşan kıyafetler tercih ediyor. Bu akımın en bilinen temzilcisi olan Gülşen, son konserinde yine gösterişten uzak ve bol dekolteli kıyafetiyle nefes keserken, Defne Samyeli de Gülşen'den geri kalmadı. Pantolon ve sütyenden oluşan kıyafetiyle hem sosyal medyayı hem de seyircisini coşturdu. Uzun süredir sahnelerde yer almayan Hülya Avşar derin bacak dekoltesi ile hem beğenildi hem eleştirildi. Ünlü popçu Ece Seçkin ise süper minisiyle yürek hoplattı. İşte sahnede dekolte ve transparan yarışından olay kareler...
Şarkıcı, sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, Maslak 1453’deki Yeni Gazino’da sahne aldı. 49 yaşındaki iki çocuk annesi Samyeli, Raşit Bağzıbağlı imzalı transparan kıyafetiyle geceye damga vurdu.
Ünlü sunucu Defne Samyeli önceki gece lünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ile birlite Yeni Gazino'da sahne aldı.
Sahneye çıktığı transparan kıyafetiyle dikkat çeken Samyeli, siyah sütyeniyle fit vücudunu ortaya koydu.