Gülşen, Bülent Ersoy'a özendi tekerlekli sandalyeye bindi başına iş açtı! Dava yolda
Şarkıları, sesi, stili, ve son albümü "Lolipop" ile olay olan, her durumda kendi olmayı başaran pop müziğinin starı Gülşen'in başı dertte! Elle Stil Ödülleri Gecesi'ne tekerlekli sandalye ile katılan Gülşen'e Engelsiz Yaşam Derneği dava mı açıyor?
Giydiği her kıyafeti, söylediği şarkılarıyla, hem göze hem kulağa hitap eden, son dönemlerde çıkardığı "Lolipop" albümüyle gündem olan başarılı sanatçı Gülşen, geçenlerde katıldığı Elle Stil Ödül gecesine tekerlekli sandalye ile katılmıştı!
O anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı..
O anları sosyal medya hesabından ünlü sanatçı "Otriş giyip, Bülent Ersoy'dan neyim eksik demez mi" notuyla paylaşmıştı.
Engelli vatandaşları rahatsız etti.
Gülşen'in Bülent Ersoy'dan destek alan işte o paylaşımı engelli vatandaşları ve ailelerini rahatsız etti..
Hukuki süreç başlayacak mı?
Ünlü sanatçının sosyal medyadaki paylaşımının ardından Youtube'da yayınlanan "Al Sana Haber" programına telefon yoluyla bağlantı kuran Engelsiz Yaşam Vakfı Başkan Yardımcısı Av. Edip Önder konu ile ilgili hukuki süreci başlatacaklarını söyledi..