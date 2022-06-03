Gülşen, Bülent Ersoy'a özendi tekerlekli sandalyeye bindi başına iş açtı! Dava yolda

Giydiği her kıyafeti, söylediği şarkılarıyla, hem göze hem kulağa hitap eden, son dönemlerde çıkardığı "Lolipop" albümüyle gündem olan başarılı sanatçı Gülşen, geçenlerde katıldığı Elle Stil Ödül gecesine tekerlekli sandalye ile katılmıştı!