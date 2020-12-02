Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni pozlar hayranları için paylaştı
Yeşilçam'ın yıldız ismi Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yeni halini paylaştı hayranları beğeni yağdırdı.
Yeşilçam'ın romantik filmlerinin bir numaralı ismi, ok kirpikli Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde hayranları ile iletişimini sosyal medya hesabı Instagram sayesinde sağlıyor.
Yaş almasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Bubikoğlu, son halini de Instagram'dan paylaştı. Bubikoğlu, hala güzelliğiye genç kızlara meydan okumaya devam ediyor.
Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyadan kendisini özleyen hayranları için fotoğraf paylaştı.
Gülşen Bubikoğlu, hayranları için paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Balkonda biraz güneşlenme biraz oksijen, biraz karantina. En kısa zamanda sağlıklı günlere dönmek temennisiyle"