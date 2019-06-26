Gülse Birsel "laf eden karşısında beni bulur" diyerek AK Partili Yavuz'a teşekkür etti
Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile ilgili "laf eden karşısında beni bulur! Zira kendisine binlerce teşekkür borçluyuz." diyerek teşekkür etti.
31 Mart Yerel Seçimler'den sonra yapılan itiraz sonrası yaptığı "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" cümlesiyle dikkatleri üzerine çeken Ali İhsan Yavuz'a Gülse Birsel'den teşekkür yazısı geldi.
"Kendisine binlerce teşekkür borçluyuz"
Birsel'in konuyu köşesine taşıdığı yazıdan önemli satır başları şöyle: AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'a laf eden karşısında beni bulur! Zira kendisine binlerce teşekkür borçluyuz.
"Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu"
Öncelikle Ali İhsan Yavuz siyaset tarihimize ve mizahımıza "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" cümlesini takdim eden insandır.
Ve mizahçı gözüyle bakıyorum, dillere pelesenk olan bu unutulmaz kalıpları çok az komedi karakteri kurabilir!