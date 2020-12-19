Gülşah Saraçoğlu'nun küfürler savurduğu Gökhan Göz bakın neler söyledi

Alışveriş yaparken görüntülenen Gökhan Göz, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. 'Maskesiz çekin bari' diyerek, taktığı iki maskeyi de çıkaran Gökhan Göz, 'Bugün bir aile yemeğimiz var, o yüzden malum yeni yılda yaklaşmışken hediye almaya geldim. Onun dışında iş toplantılarımız yoğun geçiyor' yanıtını verdi.