Gülşah Saraçoğlu'nun küfürler savurduğu Gökhan Göz bakın neler söyledi
Gülşah Saraçoğlu'nun Instagram canlı yayınında küfüler savurduğu eski sevgilisi Gökhan Göz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Doya Doya Moda programında jüri koltuğunda oturan Gülşah Saraçoğlu geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram üzerinden yapığı canlı yayında küfürler yağdırdı. Saraçoğlu, yaptığı açıklamada da pişman olmadığını hatta yine yapabileceğini söyledi.
Alışveriş yaparken görüntülenen Gökhan Göz, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. 'Maskesiz çekin bari' diyerek, taktığı iki maskeyi de çıkaran Gökhan Göz, 'Bugün bir aile yemeğimiz var, o yüzden malum yeni yılda yaklaşmışken hediye almaya geldim. Onun dışında iş toplantılarımız yoğun geçiyor' yanıtını verdi.
Eski sevgilisi Gülşah Saraçoğlu hatırlatılan Göz, 'Arkadaşlar geçmişte yaşanmış bir olay. Kendisi saygı duyduğum bir insandır. Kendisine hiç bir kinim yok. Sosyal medyada açıklama yaptım zaten.' diyerek aracına binip uzaklaştı.
Peki, neler olmuştu?: Gülşah Saraçoğlu, herkesi şoke etti. Geçtiğimiz ekim ayında sevgilisi Gökhan Göz ile üçüncü kez barışan Saraçoğlu, yine olaylı bir şekilde ayrıldı.