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Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın'ı çizdi! Hayatımı mahvetti asla affetmem

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Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın'ı çizdi! Hayatımı mahvetti asla affetmem

Modacı Gülşah Saraçoğlu, konuk olduğu “Katarsis” programında Demet Akalın’a olan kırgınlığını dile getirdi.

Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın'ı çizdi! Hayatımı mahvetti asla affetmem

Geçtiğimiz günlerde hacker şoku yaşayan Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı Instagram'da 'metres Gülşah' olarak değiştirilmişti. Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen ünlü modacı, Psikolog Gökhan Çınar'a çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın'ı çizdi! Hayatımı mahvetti asla affetmem

Evli şarkıcı Deha Bilimlier’le yasak aşk yaşadığı iddia edilen Gülşah Saraçoğlu, o dönem kendisi için “Ben onu uyardım” diyen eski dostu Demet Akalın’ı affetmeyeceğini söyledi:

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Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın'ı çizdi! Hayatımı mahvetti asla affetmem

“Benim hayatımı mahvetti. Çok kızgınım ve çok öfkeliyim. Ona her şeye rağmen hakkımı helal ettim. Öteki tarafta karşılaşmamak için. 

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Gülşah Saraçoğlu Demet Akalın'ı çizdi! Hayatımı mahvetti asla affetmem

Burada yeteri kadar mahvetti çünkü. Herkes onun olayı doğruladığını düşündü. Ben çıkıp ‘Senin de geçmişinde bunlar vardı’ demedim. Benimkiler doğru şeyler ama çoluğu çocuğu olan bir insan. Bana hiç yakışmaz.”

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