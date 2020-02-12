Gülşah Saraçoğlu ile aşk iddialarına Can Yaman'dan olay cevap!

Ünlü oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Demet Özdemir'den ayrılıp Aslışah Alkoçlar ile görüntülenmesi yeni bir aşk iddialarına yol açmıştı. Alkoçlar, beyefendinin sadece arkadaşı olduğunu ve henüz bir ilişkisinin olmadığını ifade ederek yalanladı.