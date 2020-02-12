Gülşah Saraçoğlu ile aşk iddialarına Can Yaman'dan olay cevap!
Ünlü oyuncu Can Yaman, modacı Gülşah Saraçoğlu, ile bir evde düzenlenen partide yakınlaştıkları iddialarına cevap verdi.
Ünlü oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Demet Özdemir'den ayrılıp Aslışah Alkoçlar ile görüntülenmesi yeni bir aşk iddialarına yol açmıştı. Alkoçlar, beyefendinin sadece arkadaşı olduğunu ve henüz bir ilişkisinin olmadığını ifade ederek yalanladı.
Şimdilerde ise oyuncu Can Yaman'ın ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile bir evde düzenlenen partide yakınlaştıkları iddia edildi. Can Yaman çıkan aşk haberlerine cevap verdi.
Posta'da yer alan habere göre; Can Yaman, Saraçoğlu için "Kendisini hiç tanımam" diyerek iddiaları yalanladı.
Can Yaman Kimdir?
Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır.