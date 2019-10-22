Gülnur Güneş'in düğününde giydi Aleyna Tilki'nin elbisesinin fiyatı 'yok artık' dedirtti
Aleyna Tilki'nin modacı Gülnur Güneş'in düğününde giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Tarkan'ın modacısı olarak bilinen ünlü modacı Gülnur Güneş'in düğününde ünlü akını yaşanırken Aleyna Tilki de Şeyma Subaşı ile yaptığı dansla adından söz ettirmişti ki Tilki'nin düğünde giydiği kıyafetinin fiyatı ortaya çıkınca dansından daha fazla konuşuldu.
Gülnur Güneş'in düğünü için ünlü bir markanın elbisesini seçen Aleyna Tilki, cesur elbisesi için 35 bin lira ödemiş. Tilki'nin ayakkabıları ise 5 bin lira fiyatındayken kolyesinin de bin lira olduğu konuşuluyor.
Düğüne yakın bir arkadaşı ile gelen Aleyna Tilki'nin sevgilisinin Gülnur Güneş'in kardeşi Kadir Güneş olduğu ise dilden dile yayılıyor.
Aleyna Tilki, düğün stiliyle herkesten tam not alırken düğünde Şeyma Subaşı ile beraber dans ettiği anları ise stili kadar beğendiremedi.