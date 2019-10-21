Gülnur Güneş'in düğününde Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın dansı olay oldu

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı gerçekleşen modacı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğününe birçok ünlü isim katılırken düğüne damga vuranlar ise Tarkan ile Ebru Gündeş düetinin ardından Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın beraber dans ettiği anlar oldu.