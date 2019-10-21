Gülnur Güneş'in düğününde Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın dansı olay oldu

Gülnur Güneş'in düğününde Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın dansı olay oldu
Modacı Gülnur Güneş'in düğününe ünlü akını olurken düğünde Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın beraber dans ettiği anlar dikkat çekti.
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı gerçekleşen modacı Gülnur Güneş ve iş insanı Yiğit Doğan Çelik'in düğününe birçok ünlü isim katılırken düğüne damga vuranlar ise Tarkan ile Ebru Gündeş düetinin ardından Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın beraber dans ettiği anlar oldu.
Kıyılan nikahın ardından kendini piste atan Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın dansları sosyal medyada oldukça konuşuldu. "İkinizi de Acun sayesinde tanıyoruz" yorumları gelen Aleyna ve Şeyma'nın kıyafet tercihleri de oldukça eleştirildi.
Derin göğüs ve sırt dekolteli bir elbise giyen şarkıcı Aleyna için "Bir an çıplak zannettim yorumları yapıldı.
Düzgün fiziğiyle her daim dikkat çeken Şeyma Subaşı ise derin yırtmaç dekoltesiyle adından söz ettirdi.
İşte Aleyna Tilki ve Şeyma Subaşı'nın çok konuşulan dansları