Güllü'nün kanlar içinde ceset torbasına koyulduğu anlar ortaya çıktı! Tuyan'ın feryadı sokağı inletiyor
Güllü Yalova Çınarcık'ta 6. kattaki evinin kapalı terasından düşüp hayatını kaybetti. Düştüğü yerden alınıp ceset torbasına koyulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Kızı Tuyan'ın çığlıkları tüm sokakta yankılandı. Güllü'nün düştüğü yer kanlar içinde...
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Kanlar içinde yatan Güllü kaldırılıp ceset torbasına koyuluyor. Tuyan'ın, annesinin başında yaşadığı acı anlar kameralara yansıdı.
ORTALIĞI KARIŞTIRACAK İDDİALAR
Şarkıcı Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 6. kattaki evinin kapalı terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin çarpıcı iddialar konuşulmaya devam ederken, Gel Konuşalım programına görüntülü olarak katılan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, ortalığı iyice karıştıracak iddialarda bulundu. Yayına katılanlar arasında menajer Erhan Arı ve asistan Çiğdem'in yan dairede oturan abisi de vardı.
GÜLLÜ'NÜN PARTONU FERDİ AYDIN'DAN ŞOK ÜSTÜNE ŞOK İDDİALAR
''Dün beni Güllü Hanım'ın eski personelinin annesi aradı. 'Biz Güllü Hanım'ın yanında ailecek çalışıyorduk ve Güllü Hanım'ın asistanı olan Çiğdem Hanım bizim yanımızda Güllü Hanım'ı bıçakladı. Ben Trakyalıyım böyle şeylerden çekinirim, hatta Çiğdem bir de üstüne üstlük oğlumu kovdurttu.' dedi.
''BEN BİR ÜNLÜYLE BERABERİM''
Sonrasında Çiğdem Hanım'ın bir arkadaşı bize ulaştı. İsmini vermeyeyim, Çiğdem Hanım'ın 'Ben bir ünlüyle beraberim, bak seni onla tanıştıracağım. Sakın benim yanımda onunla çok muhatap olma. Seni de kıskanır, beni onla kavga ettirme.' dediğini söyledi.