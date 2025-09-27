Güllü'nün cenazesinde kızı Tuyan ve eski eşi perişan oldu! Tuyan ölüme tanık olmuştu
Arabesk müziğin efsane ismi Güllü, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Roman havası oynarken 6. kattan düşen 52 yaşındaki Güllü'nün cenazesi, Tuzla'da kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Annesinin ölüm anına tanık olan kızı Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diyerek feryat etti, tabut başında bayıldı. Cenaze görüntüleri milyonların yüreğini burktu.
Güllü adıyla tanınan Gül Tut, milyonları yasa boğdu. Yalova'daki evinin balkonundan aşağı düşüp hayatını kaybeden 52 yaşındaki sanatçının cenazesi, Tuzla'da kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde ölüm anına tanık olan kızı Tuyan bayılırken, eşi ise perişandı.
Anne acısıyla yıkılan kızı Tuyan, babasına sarılıp "Annem gitti baba" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Oğlu ise ayakta durmakta zorlandı. Annesinin ölümüne tanık olan Tuyan cenazede bayıldı.
2002 YILINDA BOŞANDIĞI EŞİ DE KATILDI
Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de cenaze törenine katıldı. Anne acısıyla yıkılan Tuyan, babasına sarılıp ağladı.
"ANNEMİ SEN Mİ YIKADIN?''
Güllü'nün kızı Ülkem'in cenaze sırasında yakınlarına, "Annemi sen mi yıkadın?" diye sarılıp ağlaması ise yürekleri dağladı. Annesinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döken Tuyan Ülkem'in yaşadığı derin acı, cenazeye katılan herkesi hüzne boğdu.