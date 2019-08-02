Güliz Ayla'nın yaptığı direk dansı sosyal medyayı salladı! 'Sabah sporu'
Şarkıcı Güliz Ayla, bu sefer şarkılarıyla sabah sporu niyetine yaptığı direk dansı ile gündeme geldi. Ayla, sosyal medya hesabından paylaştığı direk dansı ile herkesin beğenisini kazandı.
Yaz aylarında yoğun konser temposuna giren Güliz Ayla, spor yapmayı da ihmal etmiyor. Ayla, sosyal medya hesabı üzerinden ‘Sabah ısınması’ notuyla direk dansı figürlerini sergileyerek takipçilerinin beğenisine sundu.
Direk dansı bir dönem ünlüler arasında sosyal medya akımı gibi yayılmıştı. Son olarak Yonca Evcimik, Jennifer Lopez'e meydan okumuş ve sosyal medya hesabı Instagram'dan direk dansı videosunu paylaşmıştı. Şarkıcı Güliz Ayla da spor olarak diren dansı videosunu Instagram'dan paylaştı.
Peki, Güliz Ayla kimdir?
Güliz Ayla 1988'de Samsun'da doğmuştur. Çok küçük yaşlarda müziğe ilgisi başlayan Ayla, Sıla Gençoğlu, Işın Karaca ve Metin Özülkü'ye vokalistlik yapmıştır. 2006 yılında 'Adelaide' adlı müzik grubuna üye olmuş ve 'Rock'n Dark Express' Rock Müzik Yarışmasında birinci oldular.