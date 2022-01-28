Gülen Pamukçu'ya katil nişanlıdan ahlaksız teklif! Her şey cep telefonunda kayıtlı

Beni ahlaksız ilişkiye zorluyor!

Bayram K., "Bana erkek arkadaşından ayrıldığını, kendisini öldürmekle tehdit ettiğini, ahlaksız ilişkiye zorladığını, ahlaksız tekliflerde bulunduğunu, kabul etmediği için şiddete maruz kaldığını, hatta cep telefonunu kırdığını söyledi. Kendisine birşey olursa elindeki cep telefonunu ilgili makamlara vermemi isteyip, telefonu bana bıraktı. Üç gün sonra öldürüldüğünü öğrendim. Ben de telefonu savcılığa götürdüm" dedi.