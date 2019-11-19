Güleda Cankel'in son paylaşımı yürek burktu! Erkek arkadaşı ise kan dondurdu
ISPARTA'da üniversite birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, Muğla'dan ziyaretine gelen erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 17 Kasım Pazar günü Muğla'da oturan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin, Güleda Cankel'i öldürdükten sonra yaptığı paylaşım ise kan dondurdu.
Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" notunu düştü.
Sevgisi sonsuz kelebeğim: Z.P.'nin hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sonsuz kelebeğim" yazarak kalp koyduğu görüldü.
Nefes almak değilmiş yaşamak: Güleda Cankel'in Twitter'dan yaptığı son iki paylaşım ise görenlerin yüreğini burktu. "Nefes almak değilmiş yaşamak" diyen Cankel, bu paylaşımı yaptıktan 3 gün sonra yaşamını yitirdi.