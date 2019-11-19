Güleda Cankel'in son paylaşımı yürek burktu! Erkek arkadaşı ise kan dondurdu

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 17 Kasım Pazar günü Muğla'da oturan ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin, Güleda Cankel'i öldürdükten sonra yaptığı paylaşım ise kan dondurdu.