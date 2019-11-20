Güleda Cankel cinayetinde bomba detay Zafer Pehlivan bir hafta önce mesaj atmış
ISPARTA'da Güleda Cankel'i öldüren sevgilisi Zafer Pehlivan'ın, cinayeti işlemeden bir hafta önce genç kıza attığı mesajlar ortaya çıktı.
Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in öğrenim gördüğü üniversiteden arkadaşları, genç kızın öldürülmeden bir hafta önce İstanbul'daki ablasının yanında olduğunu ve o dönemde kendisine Zafer Pehlivan'ın tehdit mesajları gönderdiğini söylediğini anlattılar.
Geri dönmezsen kendimi asarım: Cankel'in okul arkadaşlarından Melisa Sarı, "Güleda, bir hafta önce ablasının yanına, İstanbul'a gitmişti. Bize, Zafer Pehlivan'ın kendisine mesaj atarak, 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım, bir zarar veririm' dediğini, hatta bazı fotoğraflar attığını anlatmıştı. Kesinlikle kendisiyle bir daha görüşmeyi düşünmüyordu" dedi.
Cenazesi toprağa verildi: Öte yandan bu sabah Güleda Cankel'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, Ortaköy mahalle mezarlığında toprağa verildi.
İhmal mi var?: Öte yandan Isparta Valiliği, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından, 17 saat süren mücedelesine rağmen öldürülmesinde kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiaları üzerine inceleme başlattı.