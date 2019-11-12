Güldür Güldür'ün Naime'sine bakın! Beyaz mini elbisesiyle bambaşka çıktı!
Show TV ekranlarının en çok izlenen eğlenceli programlarının biri olan Güldür Güldür yeni sezona bomba isimlerde hızlı bir giriş yaptı. Güldür Güldür'ün bu sezon en çok dikkat çeken karakterinden biri de Naime yani genç oyuncu Ecem Erkek...
Güldür Güldür Show her hafta ekranlarda fırtınalar estiriyor. Birbirinden komik karakterlerin hayat verdiği eğlenceli skeçler ekran başındaki seyirciden tam not alıyor. Her sezon farklı isimlerin dahil olduğu kadroda öyle biri var ki...
Naime karakteri ile kadroya giren ve daha ilk skeciyle izleyiciyi kahkahaya boğan Ecem Erkek, programın yıldızı parlayan genç yeteneklerinden. Sosyal medyada da her skeçi binlerce kez izlenen Ecem Erkek, Güldür Güldür ekibindeki deneyimli isimleri performansı ile solladı.
Girdiği her karakterin üstesinden ustalıkla gelen Ecem Erkek, son günlerin en çok konuşulan ve takip edilen isimlerinden biri oldu.
Sosyal medya takipçi sayısı Güldür Güldür sonrasında neredeyse iki katına çıkan genç oyuncunun paylaşımları da ilgiyle takip ediliyor. Milyonlarca kişinin Naime karakteri ile tanıdığı Ecem Erkek instagram'da aslında bambaşka biri güzel ve seksi...