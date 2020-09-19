Güldür Güldür'den ayrılan isimler belli oldu! İşte Güldür'e katılan ve veda eden isimler
Show TV'nin reyting rekortmeni programı Güldür Güldür yeni sezonda ekranlara dönmeye hazırlanırken programa katılan ve ayrılan isimler belli oldu.
Kadrosunda güçlü isimleri barındıran ve Ali Sunal'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğlence programı Güldür Güldür Show ekranlara dönmeye gün sayıyor. Show TV'nin güldüren ve kanalın en çok izlenen yapımlarından biri olan Güldür Güldür yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.
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Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay ve Mahir İpek gibi isimlerin yer aldığı, kadrosuna yeni sezonda katılan ve ayrılan isimler oldu.
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Yeni sezonuyla Show TV'de ekrana dönmeye hazırlanan Güldür Güldür Show'un merakla beklenen afişi yayınlandı. Afişte yeni katılan ve ayrılan oyuncular belli oldu.
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İşte yeni sezonda Güldür Güldür'e katılan oyuncular
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