Güldür Güldür Show yıldızı Onur Buldu ile Duygu Kozoğlu'nun mutlu günü
Show TV'de yayımlanan Güldür Güldür Show adlı programının yıldızı Onur Buldu, Duygu Kozoğlu'yla pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini gerçekleştirdi.
Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Onur Buldu, nisan ayında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Duygu Kozoğlu ile evlendi.
112
Yaklaşık dört ay önce nikah masasına oturan çift, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini gerçekleştirdi. 38 yaşındaki Buldu, mutlu günlerinden karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
212
Eşi ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Onur Buldu, "Bizim için çok önemli bu günde yalnız bırakmayan dostlarımıza ve ailemize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
312
Onur Buldu ve Duygu Kozoğlu'na sosyal medya hesabından tebrik mesajları yağdı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtlayan Buldu, şu ifadeleri kullanmıştı:
412