Güldür Güldür Show yıldızı Ecem Erkek boşanma sonrası isyan etti 'Yedirmem!'

"Ne Armağan’ımı ne de ilişkimi siz akbabalara yedirmem" diyen 31 yaşındaki oyuncu şu açıklamayı yaptı:

"Biz 10 yıldır beraberiz . Beraber büyüdük . Büyüdüğümüz aileler ,yetiştiriliş biçimimiz sahip olduğumuz vicdanlarımız iki kötü cümlede harcanmayacak kadar sağlam.''