Güldür Güldür Show oyuncusu Burak Topaloğlu nişanlandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da Bahadır rolü ile tanınan Burak Topaloğlu sevgilisi Ezgi Tanır ile nişanlandı. Nişanda paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'da 10 yıla yakın bir süredir canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan 33 yaşındaki Burak Topaloğlu sevgilisi Ezgi Tanır ile nişanlandı.
Ünlü oyuncu, aile arasında gerçekleşen nişan töreninde çekilen fotoğraflarını 'Çok Seviyorum' notuyla paylaştı. Çiftin fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İkiliyi, oyuncu arkadaşları da tebrik etti. Alper Kul, Meltem Yılmazkaya ve Özgün Aydın gibi 'Güldür Güldür Show' ekibinde yer alan dostları da sosyal medya üzerinden mutlu çifti kutladı.
Burak Tozkoparan'a yorum yapan ilk isimlerden biri Emre Altuğ oldu. Altuğ hayırlı olsun dileğini ileten ilk kişi oldu.