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Güldür Güldür Show oyuncusu Burak Topaloğlu nişanlandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı

Güldür Güldür Show oyuncusu Burak Topaloğlu nişanlandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da Bahadır rolü ile tanınan Burak Topaloğlu sevgilisi Ezgi Tanır ile nişanlandı. Nişanda paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Güldür Güldür Show oyuncusu Burak Topaloğlu nişanlandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'da 10 yıla yakın bir süredir canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan 33 yaşındaki Burak Topaloğlu sevgilisi Ezgi Tanır ile nişanlandı.

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Güldür Güldür Show oyuncusu Burak Topaloğlu nişanlandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı

Ünlü oyuncu, aile arasında gerçekleşen nişan töreninde çekilen fotoğraflarını 'Çok Seviyorum' notuyla paylaştı. Çiftin fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Güldür Güldür Show oyuncusu Burak Topaloğlu nişanlandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı

İkiliyi, oyuncu arkadaşları da tebrik etti. Alper Kul, Meltem Yılmazkaya ve Özgün Aydın gibi 'Güldür Güldür Show' ekibinde yer alan dostları da sosyal medya üzerinden mutlu çifti kutladı.

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Güldür Güldür Show oyuncusu Burak Topaloğlu nişanlandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı

Burak Tozkoparan'a yorum yapan ilk isimlerden biri Emre Altuğ oldu. Altuğ hayırlı olsun dileğini ileten ilk kişi oldu.

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