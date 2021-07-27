Güldür Güldür Onur Buldu'nun Instagram'daki çocukluk fotoğrafı Ecem Erkek ile ikiz gibi!

"Durun siz kardeşsiniz"

Onur Buldu çocukluk fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Takipçileri Buldu'nun çocukluğunu rol arkadaşı Ecem Erkek'e benzetince fotoğrafa yorum yağdı. Bazı takipçileri fotoğrafı ti'ye alarak "Durun siz kardeşsiniz" diye yorum yaptı.