Güldür Güldür Hekimoğlu çakıldı Survivor Baraj Masumlar Aparmanı'na şok

Bahar, sonunda zorla da olsa Mert’i Nehir’den almayı başardığı, fakat sebep olduğu travma hem onun hem de Nazım’ın büyük bir suçluluk hissetmesine sebep olduğu Baraj'ın son bölümü reytinglerde istenilen Baraj'ı sağlayamadı.