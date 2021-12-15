Gülçin Ergül kazada ölen sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı için ilk paylaşım
İSTANBUL-İzmir otoyolunda Susurluk mevkiinde geçirdikleri feci trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı paylaşımına "Sen benim meleğimsin" notunu düştü.
Hepsi grubuyla müzik dünyasına adım atan daha sonra grupla yollarını ayırarak kariyerine tek başına devam eden ünlü şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, dün akşam İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde kaza yaptı. Hurdaya dönen araçta Gülçin Ergül yaralı şekilde kurtulurken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören şarkıcı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Kazada kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Sen benim meleğimsin. Hep öyleydin aşkım" notunu yazdı.
İşte o paylaşım...
Gülçin Ergül, dün sevgilisiyle trafik kazası geçirdi. Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı yönde sağ şeritte seyir halinde olan tırın dorsesine arkadan çarptı.