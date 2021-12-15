Gülçin Ergül kazada ölen sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı için ilk paylaşım

Hepsi grubuyla müzik dünyasına adım atan daha sonra grupla yollarını ayırarak kariyerine tek başına devam eden ünlü şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, dün akşam İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde kaza yaptı. Hurdaya dönen araçta Gülçin Ergül yaralı şekilde kurtulurken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören şarkıcı, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.